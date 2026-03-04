昨秋行われたプロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）と日本シリーズで、ＳＮＳ上で選手を誹謗（ひぼう）中傷した投稿やメッセージの総数が４６６件に上り、出場した６球団７９選手が被害に遭ったことが、日本プロ野球選手会の調査でわかった。選手会の発表によると、両シリーズの前後３日を含めた昨年１０月８日〜１１月２日に人工知能（ＡＩ）を活用し、Ｘ（旧ツイッター）やインスタグラムなど選手や球団の公式アカウント