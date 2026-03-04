◇強化試合ドミニカ共和国─タイガース（2026年3月3日）間もなく開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するドミニカ共和国代表は3日（日本時間4日）、タイガースと強化試合を行い、4回に1イニング3本塁打が飛び出す展開となった。4─4と同点で迎えた4回1死三塁でまずは3番・ソトが右中間スタンドに勝ち越し2ラン。スタンドのファンたちは立ち上がって手を叩き、ベンチのナインも大喜びした。次