俳優谷原章介がＭＣを務めるフジテレビ「サン！シャイン」が４日、放送され、野球日本代表・侍ジャパンの新セレブレーション「お茶たてポーズ」が話題になった。侍ジャパンの動向を伝えたあと、谷原が「お茶たてポーズ、どうですか」としぐさをしながら共演者に意見を求めた。武田鉄矢がポーズをしながら「いいですね」と応じた。カンニング竹山は「動きも似てるから、基本お茶だけど、納豆にもできるじゃないですか」とツッ