東北新幹線が運転を見合わせていた影響で、秋田新幹線にも遅れが出ています。JR東日本秋田支社によりますと、4日午前5時50分ごろ発生した、郡山駅－福島駅間で倒木による停電の影響で、東北新幹線は東京駅－盛岡駅間の上下線で一時運転を見合わせていました。倒木の撤去作業が完了し、午前9時18分に全面で運転を再開しましたが、この影響で秋田新幹線は2本が東京駅－仙台駅間で区間運休となったほか、下り線4本