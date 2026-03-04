Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈが大幅続伸し、昨年来高値を更新した。同社は３日の取引終了後、新規事業の創出を目指してフィジカルＡＩ領域に本格参入すると発表。これを材料視した買いが集まった。クラウドを活用した入退室管理システムなどを展開する同社はハードウェアやＡＩを含むソフトウェアなどフルスタックの開発体制を基盤とし、無人化・省人化産業における有望なソリューションとなるフィジカルＡＩ領域での研究開