ファーストリテイリングが全般安のなか底堅い動きとなっている。３日の取引終了後に発表した２月度の国内ユニクロ売上速報で、既存店とＥコマースを合わせた売上高が前年同月比４．６％増と２カ月連続で前年実績を上回ったことを好材料視した買いが下値に入っているようだ。 月の後半に気温が上昇したことで、春物商品が好調な販売となった。内訳では、客数は同３．４％減となったが、客単価が同８．３％増と上