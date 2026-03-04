エービーシー・マート３日ぶりに反発している。３日の取引終了後に発表した２月度売上高で、既存店売上高が前年同月比４．８％増と２カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 中旬からスタートした旧正月需要や下旬にかけて暖かい日が続いたことから春物商品の需要が伸びた。商品別ではランニング・ウォーキングシューズやアパレル、キッズシューズが好調だっ