ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信といった原油価格に連動する上場投信（ＥＴＦ）が高い。米原油先物相場のＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月物は３日、前日比３．３３ドル高の１バレル＝７４．５６ドルに上昇。一時７７．９８ドルと昨年６月以来、約８カ月ぶりの高値をつけた。米国とイスラエルによるイラン攻撃が長期化す