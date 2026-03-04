さくらインターネットは１月３０日につけた昨年来安値２４９３円を底に反発へと転じているが、昨年夏以降の下落に対する戻り局面はまだ緒に就いたばかりであり、注目余地は大きい。 短期的には業績は厳しい。２月２５日には２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３６５億円から３５２億円（前期比１２．１％増）へ、営業損益を３億５０００万円の黒字から５億円の赤字（前期４１億４５００万円の黒字）へ下方