トップカルチャーが大幅安で３日続落となっている。３日の取引終了後に発表した２月度の月次売上動向で、既存店売上高が前年同月比０．９％減と１０カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。 オリジナル企画やフェアの継続的な展開とＥＣ販売の安定的な推移により、書籍が一定の売り上げ水準を維持したほか、特撰雑貨文具ではＳＮＳや子供たちに人気のお菓子やシール、販売強化企画が奏功した服飾が