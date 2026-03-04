午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３７、値下がり銘柄数は１４３５、変わらずは１７銘柄だった。業種別では３３業種中全てが下降。値下がりで目立つのは石油・石炭、非鉄金属、卸売、鉱業、ガラス・土石、機械など。 出所：MINKABU PRESS