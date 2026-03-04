マイクロ波化学は全般相場がリスク回避ムード一色に染まるなかで頑強ぶりを発揮、逆行高で４ケタ大台を回復する場面があった。中東情勢の悪化で軍事衝突が長期化し地上戦の可能性もトランプ米大統領は否定していない。そうしたなか、防衛関連の一角に物色の矛先が向いている。同社の防衛関連向けの取引実績はリリースされていないものの、市場では「（同社の有する）高度なマイクロ波技術に関する独自プラットフォ&#