依存症が進行すると、使用者の行動や価値観が大きく変化し、社会的機能が著しく低下します。家族や友人との関係が悪化し、仕事を失い、経済的に困窮するケースが少なくありません。依存症は個人の問題にとどまらず、家族や社会全体に影響を及ぼす疾患です。社会的影響と行動の変化について解説します。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。 保有免許・資