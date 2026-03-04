甲状腺機能亢進症の原因の約80から90%を占めるバセドウ病は、自己抗体が甲状腺を持続的に刺激することでホルモンが過剰産生される自己免疫疾患です。正常なフィードバック機構が働かず、ホルモン分泌が制御できなくなる特徴があります。診断方法と病態のメカニズムについて詳しく解説します。 監修医師：上田 洋行（医師）【経歴】 大阪大学医学部卒業 住友病院、大阪大学医学部附属病院にて勤務 専門は糖尿病・内分泌