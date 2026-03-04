TEPCO i-フロンティアズは3月2日に、東京電力エナジーパートナーからの受託によって運営している引っ越し手続きの一括サービス「引越れんらく帳」において、NTTデータが提供するパーソナルデータ流通基盤「BizMINT」と連携した、岡山市水道局とのサービス提供を開始した。●対象の手続きを24時間いつでもオンラインで可能「BizMINT」と連携した岡山市水道局とのサービス提供開始によって、岡山市在住者は「引越れんらく帳」上