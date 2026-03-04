4日10時現在の日経平均株価は前日比1358.98円（-2.41％）安の5万4920.07円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は137、値下がりは1435、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は152.42円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が150.82円、東エレク が112.31円、ファナック が55.15円、フジクラ が52.48円と続いている。 プラス寄与度トップ