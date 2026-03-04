4日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝157円54銭前後と、前日午後5時時点に比べ14銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円66銭前後と62銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース