嵐二宮和也（42）が3日夜、自身のXを更新。出演ドラマ、TBS系日曜劇場「VIVANT」続編の撮影に臨んでいることを報告した。二宮は「今日もVIVANT(よし、言えた。)の撮影。しかし凄い現場だよなぁ。右見ても左見ても前見ても後ろ見ても主役だらけ」と書き出した。そして「撮影という事で当たり前に過ごしてるけど今、とんでもない経験してるんだなと。。ありがてぇ。。。」と述べた。「VIVANT」は23年7月期に堺雅人主演で放送され