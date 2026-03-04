3日に行われた野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）強化試合、日本代表対阪神タイガースの試合で、米MLBドジャースに所属する大谷翔平のバットからまたも快音が聞かれなかったことに、台湾のメディアが注目している。京セラドーム大阪で行われた試合に1番DHで出場した大谷は、第1、2打席共に内野ゴロに終わり、6回の第3打席では代打に佐藤輝明が送られた。大谷は前日のオリックス・バファローズ戦と合わせて2試合で計5