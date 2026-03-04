勤務する学校の女子生徒に自撮りしたわいせつ動画を送ったとして、京都府は府立高校の男性教諭を懲戒免職処分としました。懲戒免職の処分を受けたのは、府内北部地域の府立高校に勤務する男性教諭（２８）で、京都府によりますと去年７月、勤務先の高校に通う女子生徒に自撮りしたわいせつな動画をＬＩＮＥで送信したということです。去年１２月、女子生徒が別の教諭に相談し発覚したということです。教諭は女子生徒とおと