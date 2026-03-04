「大和証券 Mリーグ2025-26」3月3日の第1試合、BEAST X・東城りお（連盟）が、その圧倒的なビジュアルと洗練されたスタイルで、入場シーンから視聴者の心を奪い去った。【映像】見る者を魅了する東城りおのスレンダーボディかつて芸能界を志して秋田から上京し、現在は麻雀界の第一線で活躍する東城。その美貌はもはや説明不要だが、この日もファンの期待を裏切らない完璧な姿を披露した。注目を集めたヘアスタイルは、艶やか