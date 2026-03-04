お笑いコンビ、千鳥が司会を務めるABCテレビのバラエティー番組「相席食堂」（火曜午後11時10分、関西ローカル）の3日放送に、タレントの林家ペー（84）が出演した。ひな祭り企画「桃の節句相席」に登場。桃にちなんだピンク衣装がトレードマークのペーは、厄よけで名高い「川崎大師」へと向かった。昨年9月、東京・北区の自宅マンションが火災に遭った林家ペー、パー子夫妻。「厄を払う」と川崎大師へ向かう道中、仲見世のあめ屋