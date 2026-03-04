東北新幹線の運転見合わせを伝えるJR福島駅の案内＝4日午前8時9分4日午前5時50分ごろ、東北新幹線新白河―福島間で倒木による停電が発生し、東京―盛岡間の上下線で運転を見合わせた。係員が倒木を撤去し、午前9時20分ごろに運転を再開した。JR東日本によると、東北、秋田、山形新幹線は一部の列車に遅れや運休が出た。上越、北陸新幹線への影響はなかった。