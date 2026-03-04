3月4日(水) RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 各地ですっきり晴れて日中は暖かくなる見込み 今日は高気圧に覆われて安定した天気となり、降水確率も0%です。 阿蘇地方などは朝に雲がかかっているところもありますが、日中は各地ですっきり晴れて青空が広がりそうです。 日中の最高気温は、熊本市や天草市牛深で17℃、阿蘇市乙姫で13℃、人吉市で18℃の予想です。 風は少し