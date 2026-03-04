ブラジル代表FWロドリゴ（右）＝2025年10月、味の素スタジアムサッカーのスペイン1部リーグ、レアル・マドリードは3日、ブラジル代表FWロドリゴが右膝の前十字靱帯と外側半月板を損傷したと発表した。2日のヘタフェ戦で負傷した。スペイン紙マルカ（電子版）は、今季の残り試合と6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会を欠場すると報じた。（共同）