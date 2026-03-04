ＷＢＣ米国代表は３日（日本時間４日）にアリゾナ州スコッツデールでジャイアンツと強化試合で対戦。特別ルールで延長１０回まで戦い、１９安打を放ち、１５―１と大勝した。主将アーロン・ジャッジ外野手（３３＝ヤンキース）は初回に先制適時打を放ち、２打数２安打２打点、先発したポール・スキーンズ投手（２３＝パイレーツ）は３回を１安打１失点だった。?キャプテン・アメリカ?が勝利を運んだ。初回、ボビー・ウィット内野