Image: Robert Way/Shutterstock 昨年末、韓国で先行リリースされたSamsung（サムスン）の三つ折りスマホGalaxy Z Trifoldと、同じく昨年リリースされた薄いことにコミットしたGalaxy S25 Edge。両モデルともに最新テクノロジーを駆使した個性あるプレミアモデルですが、第2世代となる新モデルは当分リリースされないみたい。売れていない…BloombergがSamsungのモバイル部門COO、Won-Joon C