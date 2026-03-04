偽造IDで米軍基地に侵入２月21日朝９時、神奈川県警相模原南署から姿を現した水野圭隆容疑者（よしたか・45）は、着衣の上からでもパンパンに張った大胸筋が見てとれるほど、筋肉隆々の鍛え上げられた身体をしていた。短く刈り上げた黒髪の精悍な顔立ちはネットが「諜報員」「別班」などと、ザワつくのもうなずける。ただ、警官に連れられて歩くその表情はどこか不安げだった──。神奈川県警は19日に水野容疑者を日米地位協定に伴