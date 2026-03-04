３ポイントシュートをひたむきに練習する美少女。「ソフトバンク」のＣＭで注目を集めたのが、女優の中川陽葵（ひまり、１５）だ。あどけなさの中、時折見せる大人な表情が魅力。昨年１２月、ウィンターカップ（全国高校バスケットボール選手権大会）の会場でも上映され「出場した友達から、『見たよ』って言ってもらえてうれしいです」と、笑みがこぼれた。愛知・豊川市出身。小２からバスケに打ち込み、中学は主将、高校は