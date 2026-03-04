◆米大リーグオープン戦ドジャース５―４（３日・米アリゾナ州グッドイヤー＝グッドイヤーボールパーク）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が３日（日本時間４日）、敵地のガーディアンズ戦で今オープン戦２度目の登板に臨み、２イニングを投げて２安打４失点ながら勝利投手になった。３四球とコントロールは乱れたが、２三振。防御率は１８・９０となった。立ち上がりの初回、２四球と１安打と無死満塁といきなりのピン