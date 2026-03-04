◇オープン戦ドジャース5─4ガーディアンズ（2026年3月3日アリゾナ州グッドイヤー）ドジャースの佐々木朗希投手（26）が3日（日本時間4日）、ガーディアンズとのオープン戦に先発。今春2度目の実戦登板は初回に1死も奪えずに降板となったが、2回からオープン戦特別ルールで再登板し、計2回0/3を投げ2安打4失点、3四球2奪三振だった。初回に四球、安打、四球で走者をためると、4番・マンザードに2ボール2ストライクからの