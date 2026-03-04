5人組グループ・嵐の相葉雅紀が、東京・国立科学博物館で7月11日から10月12日まで開催される「いきものの生存戦略」をテーマにした特別展「いきもの超ワールド展 国立科学博物館×ダーウィンが来た！」のナビゲーターに決定した。相葉はNHKの自然番組『ダーウィンが来た！』でも番組ナビゲーターとして出演している。【写真】かわいい！オリジナルキャラのくじらじい地球誕生から現代に至るまで、目まぐるしく変化してきた地球