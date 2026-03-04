今月、変死事案で駆けつけた集合住宅から現金１０１１万円を持ち去ったとして、大阪府警は４日、府警南堺署刑事課の警部補の男（５２）を占有離脱物横領容疑で逮捕した。警部補は調べに容疑を認め、「つい魔が差してしまった」と供述しているという。府警には昨年６月の段階で、警部補が「変死現場で現金を盗んでいる」との情報提供があったといい、過去にも同様の盗みを繰り返していた可能性があるとみて調べる。発表では、