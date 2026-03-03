とちぎテレビ ２０２６年１月、宇都宮市で連続してあった不審火で生垣や林に火をつけたとして、市内に住む３６歳の無職の男が再逮捕されました。 建造物以外への放火と森林法違反の疑いで再逮捕されたのは、宇都宮市鶴田町に住む無職、大森仁貴容疑者（３６）です。 警察によりますと、大森容疑者は今年１月２１日に宇都宮市下砥上町にある住宅に隣接した生垣と山林、計３カ所に火をつけた疑いが持たれています。いずれも