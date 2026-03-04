栃木県の水産試験場が日ごろ取り組んでいる研究成果の発表会が２日、県庁で行われました。 この発表会は、県内の水産業の持続的な発展を図ろうと、県の水産試験場の研究員などが取り組んでいる研究の進捗状況や成果を発表するものです。県内の漁業協同組合や養殖生産者などおよそ９０人が参加しました。 テーマは「天然アユの遡上時期の早期化と漁獲量の変化」や「ミヤコタナゴ生息地での保全活動」など、６つの課題につい