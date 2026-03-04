今月、東日本大震災の発生から１５年を迎えるのを前に、車の進入が難しい災害現場で情報を集める、警察のオフロードバイク隊の運転技術の向上を図ろうと３日、北関東３県の隊員たちが茂木町で初めて合同訓練を行いました。 茂木町のモビリティリゾートもてぎで、オートバイのオフロード訓練を行ったのは、栃木県警交通機動隊と群馬、茨城の両県警の広域緊急援助隊で、合わせて１７人が参加しました。 広