全国で最も多い名字「佐藤」のゆかりの地とされる佐野市で「佐藤」さんと２番目に多い名字の「鈴木」さんによるサッカー大会が３月１０日の「佐藤の日」に合わせて８日に開かれます。 大会を前に２日、佐野市役所では、出場選手の「入団会見」が行われました。 これは佐野市が「佐藤さんゆかりの地」としてＰＲする一環で発足した「佐藤の会」が毎年３月１０日の語呂合わせで「佐藤の日」を記念してイベントを開催している