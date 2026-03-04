中国AVICが最新鋭戦闘機の模型を展示2026年2月にシンガポールで開催された航空・宇宙展示会「シンガポール・エアショー2026」で、中国の大手軍用機メーカーであるAVIC（中国航空工業集団）が参加しました。同社では実機の展示こそありませんが、展示品の中で特に目立ったのは、ブース中央に置かれたJ-35Aステルス戦闘機の大型模型です。【写真】えっデカ…「プリンセス」と称されたJ-35Aを様々な角度から見るJ-35は中国の国産