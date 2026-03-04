BTSは4日、5作目のフルアルバム「ARIRANG（アリラン）」（3月20日リリース）のトラックリストを公式SNSなどに公開した。タイトル曲「SWIM」を含む14曲が収録される。韓国メディアの韓国経済は4日「同アルバムは、BTSのアイデンティティー、これまでの経験から生まれた感情などを含んでいる。『SWIM』は、アップビートなオルタナティブ・ポップジャンルの曲。人生の波の中で止まらずに、絶えず泳ぎ続ける姿勢を歌っている。押し寄せ