米アカデミー賞の前哨戦の1つとして知られるアクター賞（旧SAG賞）の授賞式が4日までに、米ロサンゼルスで行われ、ライアン・クーグラー監督の吸血鬼スリラー映画「罪人たち」が映画部門の最高賞にあたるキャスト賞を受賞した。マイケル・B・ジョーダンは、オスカーの最有力候補の呼び声が高いレオナルド・ディカプリオ（「ワン・バトル・アフター・アナザー」）やティモシー・シャラメ（「マーティ・シュプリーム世界をつかめ」）