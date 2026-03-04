新しい学校のリーダーズのSUZUKA（24）が3日、自身のインスタグラムを更新。ファッション雑誌「GINZA」4月号の表紙を飾ったことを報告した。SUZUKAのアカウントではは「『GINZA』4月号2026年3月12日木曜日、発売。トレードマークであるセーラー服を脱ぐ。新しいファッション、新しい私」とコメントが記された。また、SUZUKAがトレードマークのメガネを外し、鮮やかな花柄のトップスを着用した「GINZA」の表紙が公開されている。