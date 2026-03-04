静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が3日までに、インスタグラムを更新。近影を投稿した。佐々木アナは「北欧気分でまったりなんだか森の香りがして、落ち着きました静岡朝日テレビ#新人#アナウンサー」とコメントし、自然を背景にした近影を公開した。やわらかな日の光を浴び、横向きでほほ笑むショットや、椅子に座りポーズをとる姿を投稿している。この投稿にフォロワーからは「サンセット美人」「素晴らしすぎます」