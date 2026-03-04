【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日、殺害されたイランの最高指導者ハメネイ師に代わる新たな指導者は反体制派ではなく現体制内の穏健派がより適切との認識を示した。自身の検討対象に元皇太子のレザ・パーレビ氏は入っていないと示唆した。ホワイトハウスで記者団に語った。パーレビ氏は1979年のイラン革命前の王制で皇太子だった。米国で亡命生活を続け、イランの体制移行を主導する意欲を見せてきた。反体制派には一