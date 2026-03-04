3月4日早朝、JR新白河ー福島駅間で停電トラブルが発生した影響で、東北新幹線と山形新幹線が一部区間で運転を見合わせていましたが、午前9時18分に全線で運転を再開しました。JR東日本によりますと、4日午前5時50分頃、JR新白川ー福島駅間で停電トラブルが発生しました。JRの係員が現地で確認したところ、倒木が原因と判明し、撤去作業が行われました。この影響で、山形新幹線は東京―福島駅間で運転見合わせとな