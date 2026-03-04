赤沢亮正経済産業相が5日から訪米し、ラトニック商務長官と会談する方向で調整に入った。19日に予定する日米首脳会談を前に、関税合意に基づく対米投融資の第2弾案件を協議する。日本政府関係者が4日明らかにした。