東京証券取引所の電光掲示板4日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続落した。前日終値からの下げ幅は一時1500円を超え、節目の5万5000円を割った。約1カ月ぶりの安値。中東情勢の混乱が長期化するとの懸念から売り注文が膨らんだ。午前9時15分現在は前日終値比1173円13銭安の5万5105円92銭。東証株価指数（TOPIX）は92.36ポイント安の3679.81。トランプ米大統領が対イラン作戦を拡大する意向を表明し、中東