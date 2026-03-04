2日間で2500円以上値下がりした日経平均株価は、きょうも下落して取引が始まりました。【映像】日経平均株価の動ききのう今年最大の下げ幅となった日経平均株価は、取引開始直後から一時1500円以上値下がりしました。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃から5日目となりますが、周辺国も巻き込まれるなど収束が見通しにくくなっていることから、市場関係者からは「きょうもリスク回避の姿勢が強いだろう」との見方