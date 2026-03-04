中国で今年の春節（旧正月）に公開された武侠映画「鏢人：風起大漠（英題：Blades of the Guardians）」。この作品で注目を集めた越劇（浙江省の地方劇）女優のチェン・リージュン（陳麗君）が台湾公演を大成功させたことが報じられた。台湾版ヤフーの「Yahoo奇摩」に掲載された「越劇の『男神』チェン・リージュンが台湾へ！」と掲げる記事によると、チェン・リージュンが所属する浙江小百花越劇団は「我的大観園」などの作