先日2月６日、100歳の誕生日を迎えたあとも、舞台で元気にマジックを披露する現役マジシャン・天進斎乱万（てんしんさいらんまん、本名・小野進）さん。戦争、高度経済成長期のビジネス、60歳からのマジック修行など、激動の時代を努力とユーモアで駆け抜けてきた乱万さんに、長寿の秘訣やマジックとの出会いなどについて話を聞いた。【写真】ディスク（円盤）を使ったマジックも見事！── まず単刀直入にお聞きします。100歳ま