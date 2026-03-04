中部電力パワーグリッドによりますと、4日午前9時40分現在、三重県の伊勢市･鳥羽市･志摩市･松阪市などで大規模な停電が発生しているということです。 原因はわかっていません。 また、近鉄 伊勢中川～賢島の上下線でも停電のため運転を見合わせているということです。